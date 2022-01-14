😉 Дизайн сайта, лендинга, баннеров для социальных сетей 😎 Лендинг под ключ на Тильда (дизайн+верстка) по готовому прототипу.

Условия работы

Брифование (ответы на вопросы)

Мы знакомимся друг с другом, я выясняю цели и задачи будущего сайта, согласовываем стоимость работ.

Предоплата 50%

Дизайн-концепт (1-3 варианта)

Я отрисовываю и презентую концепт дизайна 1-2 экранов для представления стиля всего остального сайта. После утверждения, отрисовываю дизайн всего сайта или страницы.

Дизайн в Figma

На основе утвержденного концепта я отрисовываю дизайн целой страницы или всех остальных страниц сайта.

Вторая часть оплаты 25%

Верстка на Тильда

По готовому дизайну я верстаю и собираю на Тильде вместе все страницы, адаптирую их под мобильные устройства и при необходимости добавляю анимацию. Адаптивы под 5 устройств (1200—MAX 960—1200, 640—960, 480—640, 320—480)

Третья часть оплаты 25%

Запуск

По готовности всех страниц я передаю вам сайт на ваш личный аккаунт Тильды и провожу в нем финальную настройку сайта — подключение домена, формы заявок, онлайн-оплаты и других сервисов (при необходимости), делаю базовую настройку SEO.

Что входит в базовую настройку SEO

Настройка тегов H1, H2, H3;

Написание названий и описания страниц;

Загрузка бейджика для соцсетей;

Загрузка фавикона;

Подключение домена;

Подключение HTTPS.

После запуска сайта я провожу краткое обучение по использованию Тильды для дальнейшего самостоятельного редактирования сайта, а также в течение месяца вношу мелкие правки по вашим запросам или корректирую найденные недочеты.

Стоимость и условия работы