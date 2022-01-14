Условия работы
Брифование (ответы на вопросы)
Мы знакомимся друг с другом, я выясняю цели и задачи будущего сайта, согласовываем стоимость работ.
Предоплата 50%
Дизайн-концепт (1-3 варианта)
Я отрисовываю и презентую концепт дизайна 1-2 экранов для представления стиля всего остального сайта. После утверждения, отрисовываю дизайн всего сайта или страницы.
Дизайн в Figma
На основе утвержденного концепта я отрисовываю дизайн целой страницы или всех остальных страниц сайта.
Вторая часть оплаты 25%
Верстка на Тильда
По готовому дизайну я верстаю и собираю на Тильде вместе все страницы, адаптирую их под мобильные устройства и при необходимости добавляю анимацию. Адаптивы под 5 устройств (1200—MAX 960—1200, 640—960, 480—640, 320—480)
Третья часть оплаты 25%
Запуск
По готовности всех страниц я передаю вам сайт на ваш личный аккаунт Тильды и провожу в нем финальную настройку сайта — подключение домена, формы заявок, онлайн-оплаты и других сервисов (при необходимости), делаю базовую настройку SEO.
Что входит в базовую настройку SEO
- Настройка тегов H1, H2, H3;
- Написание названий и описания страниц;
- Загрузка бейджика для соцсетей;
- Загрузка фавикона;
- Подключение домена;
- Подключение HTTPS.
После запуска сайта я провожу краткое обучение по использованию Тильды для дальнейшего самостоятельного редактирования сайта, а также в течение месяца вношу мелкие правки по вашим запросам или корректирую найденные недочеты.
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