stanislavvoronko

Видеограф (видеооператор, видеомонтажер).

Видеограф

Помощь в создании сценария. Разработка идей фильма, представления и мероприятия. Формирование соответствующего контента (описания, скрипты актеров/ведущих, задания, подводки, подсказки и т.д.).. Подробное описание героев, их характер, внутренние страхи, переживания и предрасположенности. Определение общего художественного стиля картины. Подбор актёров и руководить ими.

Помощь в работе художников по костюмам, операторов, монтажеров, ассистентов и других специалистов.

Опыт в визуализации идеи фильма. Детальная разработка и раскадровка картины.

Управление и участие процедурой монтажа. Выполнение операций с углубленным использованием программ: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop.

Получение знаний владение киноаппаратурой. Проведение различных видов съемок. Первые навыки работы с осветительными приборами. Благодаря кино, улучшил твердость и устойчивость кистей рук. Повысил уровень в изобретательности, наблюдательности. Изучение цветовосприятии, реакции и быстроте принятия решений.Проводил работу над звуковым решением программ, обеспечивать использование специальных звуковых эффектов, качественном исполнении речевых и музыкальных текстов.

Примеры работ:

Рекламные:

https://vimeo.com/381523435 - ОАО "Славянка" (клип)

https://vimeo.com/381523553 - ОАО "Славянка" (имиджевый ролик)

Фильм «Путь шамана»:

https://www.youtube.com/watch?v=Ezre4qQv3R8&t=964s

Творческие проекты:

https://vimeo.com/303552997

https://vimeo.com/300449704

https://vimeo.com/299385097