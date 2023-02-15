stanke_alina

Аналитик данных/Data Scientist (Python, R, SQL)

Сбор и обработка данных любой сложности, визуализация, статистика, отчеты, скрипты. Также пишу десктопные приложения для генерации файлов различных форматов из различных форматов.

1. Сбор данных различными методами (парсинг, ручной сбор, API, SQL запросы).

2. Обработка данных (дубликаты, разбиение на столбцы или группы, фильтрация, объединение и т.д.).

3. Визуализация (любые виды графиков).

4. Проведение статистических тестов, корреляционного, дисперсионного, кластерного анализа.

5. Использование моделей машинного обучения для прогнозирования и классификации.