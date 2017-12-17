Работа с сайтами и текстами

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Мне 37 лет. Женат.

Создаю и наполняю сайты. Работаю с WordPress, joomla, OpenCart.

Занимаюсь составлением ТЗ, работой с технической документацией.

Могу работать модератором или системным администратором.

Есть большой опыт работы инженером в технической поддержке различного уровня в крупных компаниях (Ростелеком, ЭР-Телеком).

Работу выполняю в срок и качественно. Лоялен к пожеланиям заказчиков (насколько это целесообразно).

Работал инженером систем связи. Стаж 14 лет. Занимался системами видео наблюдения, ОПС, активным сетевым оборудованием, АТС. Также по роду работы знаком с ПНР и администрированием серверов различного назначения.

Пишите! Буду рад сотрудничеству.

Мой сайт здесь (сделал на WordPress)

skype: live:36594333f9b9708c

почта: [email protected]

мои кошельки:

WMR: R745580675605

WMZ: Z578692539380

MasterCard: 5321300338416121