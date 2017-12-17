Здравствуйте!
Меня зовут Сергей. Мне 37 лет. Женат.
Создаю и наполняю сайты. Работаю с WordPress, joomla, OpenCart.
Занимаюсь составлением ТЗ, работой с технической документацией.
Могу работать модератором или системным администратором.
Есть большой опыт работы инженером в технической поддержке различного уровня в крупных компаниях (Ростелеком, ЭР-Телеком).
Работу выполняю в срок и качественно. Лоялен к пожеланиям заказчиков (насколько это целесообразно).
Работал инженером систем связи. Стаж 14 лет. Занимался системами видео наблюдения, ОПС, активным сетевым оборудованием, АТС. Также по роду работы знаком с ПНР и администрированием серверов различного назначения.
Пишите! Буду рад сотрудничеству.
Мой сайт здесь (сделал на WordPress)
skype: live:36594333f9b9708c
почта: [email protected]
мои кошельки:
WMR: R745580675605
WMZ: Z578692539380
MasterCard: 5321300338416121