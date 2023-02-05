stanyukova

Мария stanyukova

 
27 летКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Вёрстка сайтов, разработка "Под ключ". Адаптивно. Кроссбраузерно. Надёжно

Здравствуйте! Готова вам помочь реализовать все ваши планы)

Немного обо мне: я фронтенд-разработчик /верстальщик , обожаю вёрстку и всё , что с ней связано.

Мой путь на этой платформе только начался , поэтому я готова предложить для сотрудничества качественную работу по самой выгодной цене (от 5 $ /час)!

Всем своим клиентам гарантирую бесплатную поддержку сайта в течение 2-недель после сдачи работы! А это значит, что вы можете изменить дизайн , логику , иконки и прочее содержимое абсолютно бесплатно в этот период. Но а если найдутся косяки в моей работе , то я ,как честный человек, их все исправлю в самые быстрые сроки)

ПЛАН РАБОТЫ:

  • Обговариваем сроки и если я свободна, то работу начинаю в тот же день и тот же час

  • Вы оплачиваете хостинг

  • Верстаю адаптивно (ваш сайт будет красив и на пк ,и на планшете , и на мобильном устройстве)

  • Кроссбраузерно (поддержка всеми современными браузерами)

  • Постоянный отчет о ходе работы

  • Использую только современные инструменты разработки ( классическая верстка HTML,CSS,JS + подключение библиотек на чистом js без использования jQuery или разработка со сборщиком Gulp и работа с препроцессорами SASS/SCSS)

  • Высылаю вам демо (видео, скрины) , что все красиво и все работает


МОИ НАВЫКИ:

  • Верстка из Figma, PSD

  • Pixel perfect верстка

  • Препроцессоры -SASS/SCSS

  • GIT

  • Gulp/Webpack

  • React.js

  • Vue.js

  • БЭМ


ПЛЮШКИ ДЛЯ ВАС:

  • Бесплатно 14 дней полная поддержка сайта, исправление недочетов и тд.

  • или подробная инструкция, как вы можете поменять все это самостоятельно в формате pdf с примерами кода

  • Оптимизация/ускорение работы сайта с тестом на PageSpeed в подарок


Связь со мной:

  1. E-mail: [email protected]

  2. Телеграм: @stanyukova

HTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSGulpVue.js
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