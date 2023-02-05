Вёрстка сайтов, разработка "Под ключ". Адаптивно. Кроссбраузерно. Надёжно

Здравствуйте! Готова вам помочь реализовать все ваши планы)

Немного обо мне: я фронтенд-разработчик /верстальщик , обожаю вёрстку и всё , что с ней связано.

Мой путь на этой платформе только начался , поэтому я готова предложить для сотрудничества качественную работу по самой выгодной цене (от 5 $ /час)!

Всем своим клиентам гарантирую бесплатную поддержку сайта в течение 2-недель после сдачи работы! А это значит, что вы можете изменить дизайн , логику , иконки и прочее содержимое абсолютно бесплатно в этот период. Но а если найдутся косяки в моей работе , то я ,как честный человек, их все исправлю в самые быстрые сроки)

ПЛАН РАБОТЫ:



Обговариваем сроки и если я свободна, то работу начинаю в тот же день и тот же час

Вы оплачиваете хостинг

Верстаю адаптивно (ваш сайт будет красив и на пк ,и на планшете , и на мобильном устройстве)

Кроссбраузерно (поддержка всеми современными браузерами)

Постоянный отчет о ходе работы

Использую только современные инструменты разработки ( классическая верстка HTML,CSS,JS + подключение библиотек на чистом js без использования jQuery или разработка со сборщиком Gulp и работа с препроцессорами SASS/SCSS)

Высылаю вам демо (видео, скрины) , что все красиво и все работает



МОИ НАВЫКИ:



Верстка из Figma, PSD

Pixel perfect верстка

Препроцессоры -SASS/SCSS

GIT

Gulp/Webpack

React.js

Vue.js

БЭМ



ПЛЮШКИ ДЛЯ ВАС:



Бесплатно 14 дней полная поддержка сайта , исправление недочетов и тд.

или подробная инструкция, как вы можете поменять все это самостоятельно в формате pdf с примерами кода

Оптимизация/ускорение работы сайта с тестом на PageSpeed в подарок



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