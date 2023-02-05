Здравствуйте! Готова вам помочь реализовать все ваши планы)
Немного обо мне: я фронтенд-разработчик /верстальщик , обожаю вёрстку и всё , что с ней связано.
Мой путь на этой платформе только начался , поэтому я готова предложить для сотрудничества качественную работу по самой выгодной цене (от 5 $ /час)!
Всем своим клиентам гарантирую бесплатную поддержку сайта в течение 2-недель после сдачи работы! А это значит, что вы можете изменить дизайн , логику , иконки и прочее содержимое абсолютно бесплатно в этот период. Но а если найдутся косяки в моей работе , то я ,как честный человек, их все исправлю в самые быстрые сроки)
ПЛАН РАБОТЫ:
Обговариваем сроки и если я свободна, то работу начинаю в тот же день и тот же час
Вы оплачиваете хостинг
Верстаю адаптивно (ваш сайт будет красив и на пк ,и на планшете , и на мобильном устройстве)
Кроссбраузерно (поддержка всеми современными браузерами)
Постоянный отчет о ходе работы
Использую только современные инструменты разработки ( классическая верстка HTML,CSS,JS + подключение библиотек на чистом js без использования jQuery или разработка со сборщиком Gulp и работа с препроцессорами SASS/SCSS)
Высылаю вам демо (видео, скрины) , что все красиво и все работает
МОИ НАВЫКИ:
Верстка из Figma, PSD
Pixel perfect верстка
Препроцессоры -SASS/SCSS
GIT
Gulp/Webpack
React.js
Vue.js
БЭМ
ПЛЮШКИ ДЛЯ ВАС:
Бесплатно 14 дней полная поддержка сайта, исправление недочетов и тд.
или подробная инструкция, как вы можете поменять все это самостоятельно в формате pdf с примерами кода
Оптимизация/ускорение работы сайта с тестом на PageSpeed в подарок
Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @stanyukova
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