САЙТЫ | ВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЯ | ВИЗУАЛ | ОФОРМЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ
#помогу– Не хватает времени на профиль? А выкладывать контент надо!– Нет клиентов,не знаю как правильно оформить профиль.. что делать??
– у меня есть решения,приветствую я Алёна и ♀️ я smm-специалиста и дизайнер в одном флаконе
✔️Что входит в мои услуги:
– полное ведение профиля ( оформление, продвижение,визуал,ведение сторис и т.д )
- ведение и оформление сторис
- контент-план для ленты
- массфоловинг ( раскрутка подписчиков )
- очищение профиля от ботов и не активных аккаунтов
- закупка рекламы у блогеров
✔️Разовые услуги:
- чек-лист/гайд- консультация ( на разные темы ,про инст )- шапка профиля - обложки для актуальных- креатив для таргета (видео/фото)- прайс- написание постов- аватар- ник- визуал- обложки для постов - сценарий для вебинара/полезного прямого эфира/reels- монтаж reels- темы для видео по вашей нише для reels - игры в сторис-аудит - одностраничные сайты - публикация постов/сторис
- полное оформление профиляМожно добавить просто услуга+разовая
И многое другое! Любые ваши поручения будем обговаривать⚡
Почему я?
°ответственно подхожу к каждому делу°всё делаю быстро и качественно опираясь на дедлайн°прошла курсы у gb,была на интенсиве Instatika,была на МК по smm и т.д
За подробностями в лс!👍Буду рада сотрудничеству с вами!