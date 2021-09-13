Smm-специалист | дизайнер

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#помогу– Не хватает времени на профиль? А выкладывать контент надо!– Нет клиентов,не знаю как правильно оформить профиль.. что делать??

– у меня есть решения,приветствую я Алёна и ‍♀️ я smm-специалиста и дизайнер в одном флаконе

✔️Что входит в мои услуги:

– полное ведение профиля ( оформление, продвижение,визуал,ведение сторис и т.д )

- ведение и оформление сторис

- контент-план для ленты

- массфоловинг ( раскрутка подписчиков )

- очищение профиля от ботов и не активных аккаунтов

- закупка рекламы у блогеров

✔️Разовые услуги:

- чек-лист/гайд- консультация ( на разные темы ,про инст )- шапка профиля - обложки для актуальных- креатив для таргета (видео/фото)- прайс- написание постов- аватар- ник- визуал- обложки для постов - сценарий для вебинара/полезного прямого эфира/reels- монтаж reels- темы для видео по вашей нише для reels - игры в сторис-аудит - одностраничные сайты - публикация постов/сторис

- полное оформление профиляМожно добавить просто услуга+разовая

И многое другое! Любые ваши поручения будем обговаривать⚡

Почему я?

°ответственно подхожу к каждому делу°всё делаю быстро и качественно опираясь на дедлайн°прошла курсы у gb,была на интенсиве Instatika,была на МК по smm и т.д

За подробностями в лс!👍Буду рада сотрудничеству с вами!