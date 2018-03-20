Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Меня зовут Яковлева Оксана.

Я прохожу обучение на курсе «Специалист поинтернет-рекламе РСЯ», уже интенсивно изучила самые актуальные инструменты и

технологии создания рекламы, владею навыками настройки, ведения, оптимизации

рекламных кампаний.

Я готова применить свои знания, тем самым быть полезнойдля развития вашего проекта.

Так как я являюсь начинающим специалистом,предлагаю настроить рекламную кампанию в РСЯ бесплатно, взамен попрошу написать

отзыв.

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