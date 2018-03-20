star79123

Оксана star79123

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Меня зовут Яковлева Оксана. 

Я прохожу обучение на курсе «Специалист поинтернет-рекламе РСЯ», уже интенсивно изучила самые актуальные инструменты и

технологии создания рекламы, владею навыками настройки, ведения, оптимизации

рекламных кампаний. 

Я готова применить свои знания, тем самым быть полезнойдля развития вашего проекта. 

Так как я являюсь начинающим специалистом,предлагаю настроить рекламную кампанию в РСЯ бесплатно, взамен попрошу написать

отзыв. 

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