Специалист по настройке рекламы в РСЯ
Меня зовут Яковлева Оксана.
Я прохожу обучение на курсе «Специалист поинтернет-рекламе РСЯ», уже интенсивно изучила самые актуальные инструменты и
технологии создания рекламы, владею навыками настройки, ведения, оптимизации
рекламных кампаний.
Я готова применить свои знания, тем самым быть полезнойдля развития вашего проекта.
Так как я являюсь начинающим специалистом,предлагаю настроить рекламную кампанию в РСЯ бесплатно, взамен попрошу написать
отзыв.
Как Вам такое предложение? Пишите)
Действие аккаунта приостановлено!