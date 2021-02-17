starOverr

Евгений starOverr

 
36 летРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Превращаю задуманное в реальное

﻿﻿Главные принципы

  • Высокое качество
  • Соблюдение сроков
  • Вежливость и порядочность

Знания, умения, навыки:

  • HTML5/CSS3 (кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка, Pixel Perfect)
  • Javascript (ванильный, jQuery)
  • Верстка макетов, созданных в Adobe Photoshop, Figma, Sketch, Avocode
  • Использование CSS препроцессов и инструментов автоматизации (Gulp, Sass, Less)
От Вас ожидаю:

Макет, своевременные ответы на вопросы и ,желательно, грамотно составленное ТЗ

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySASSGulpPhotoshopВерстка макетаSketch