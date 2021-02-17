Превращаю задуманное в реальное
Главные принципы
- Высокое качество
- Соблюдение сроков
- Вежливость и порядочность
Знания, умения, навыки:
- HTML5/CSS3 (кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка, Pixel Perfect)
- Javascript (ванильный, jQuery)
- Верстка макетов, созданных в Adobe Photoshop, Figma, Sketch, Avocode
- Использование CSS препроцессов и инструментов автоматизации (Gulp, Sass, Less)
Макет, своевременные ответы на вопросы и ,желательно, грамотно составленное ТЗ
Действие аккаунта приостановлено!
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