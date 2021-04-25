stareckudec

Предлагаю услуги Графического Дизайна для вашего бизнеса.
Креативный, интересный и самое главное продающий дизайн под вашу деятельность. Индивидуальный подход к каждому проекту.Не дорого, качественно и точно в срок!
Виды услуг:
1. Графический дизайн в визуальной идентификации бренда
Логотип.
Система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.) Брендбук.
Мокапы для всего этого.
2. Маркетинговый графический дизайн
Рекламные баннеры в журналах и интернете
Открытки и флаеры
Плакаты и наружная реклама
Инфографика и брошюры
Презентации проектов PowerPoint
Рекламные объявления в соц. сетях
Стилистика веб-сайта
3. Графический дизайн публикаций
Книги и справочники
Газеты и журналы
Информационные бюллетени и отчеты
Каталоги и инструкции
4. Графический дизайн упаковок
Бумажные и полиэтиленовые этикетки
Картонные, пластиковые, металлические и деревянные коробки
Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами
Обертки, пакеты и сумки