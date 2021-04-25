stareckudec

Графический дизай под ваш проект

Предлагаю услуги Графического Дизайна для вашего бизнеса.

Креативный, интересный и самое главное продающий дизайн под вашу деятельность. Индивидуальный подход к каждому проекту.Не дорого, качественно и точно в срок!

Виды услуг:

1. Графический дизайн в визуальной идентификации бренда

Логотип.

Система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.) Брендбук.

Мокапы для всего этого.

2. Маркетинговый графический дизайн

Рекламные баннеры в журналах и интернете

Открытки и флаеры

Плакаты и наружная реклама

Инфографика и брошюры

Презентации проектов PowerPoint

Рекламные объявления в соц. сетях

Стилистика веб-сайта

3. Графический дизайн публикаций

Книги и справочники

Газеты и журналы

Информационные бюллетени и отчеты

Каталоги и инструкции

4. Графический дизайн упаковок

Бумажные и полиэтиленовые этикетки

Картонные, пластиковые, металлические и деревянные коробки

Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами

Обертки, пакеты и сумки