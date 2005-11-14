starkirill

Гость starkirill

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • On-line multiplayer casino

    Необходимо создать он-лайн казино. Будет 6-7 основных игр. Пользователи могли бы играть как с компьютером так как и с другими игроками.

    Разработка игр23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб программист+верстальщик

    Необходимо доработать существующий скрипт услуг (добавить модули приема/выписки счетов для нескольких русских платежных систем), а также нарезать/установить дизайн из psd файла на весь скрипт.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Создание прототипа 3-х мерной клинт-серверной игры

    1. Реализация серверной части игры, логика игры, манипуляции с объектами, хранение данных. 2. Реализация клиентской части, создание динамического 3D мира, динамическое обновление мира и объектов за счет данных полученных с серверной части. Этап №1: Необходимо создать простой прототип ...

    Разработка игр16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад