starkirill

Необходимо создать он-лайн казино. Будет 6-7 основных игр. Пользователи могли бы играть как с компьютером так как и с другими игроками.
Разработка игр23 заявки
Закрыт
18 лет назад
Необходимо создать он-лайн казино. Будет 6-7 основных игр. Пользователи могли бы играть как с компьютером так как и с другими игроками.
Необходимо доработать существующий скрипт услуг (добавить модули приема/выписки счетов для нескольких русских платежных систем), а также нарезать/установить дизайн из psd файла на весь скрипт.
1. Реализация серверной части игры, логика игры, манипуляции с объектами, хранение данных. 2. Реализация клиентской части, создание динамического 3D мира, динамическое обновление мира и объектов за счет данных полученных с серверной части. Этап №1: Необходимо создать простой прототип ...