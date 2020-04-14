Фронтенд-разработчик

Работал в компании СКБ-Контур фронтенд-разработчиком. Разрабатывал инструмент, который помогает создавать формы отчётности декларативным описанием.Сейчас работаю в Точке и разрабатываю лучший банк для предпринимателей.

Пишу хороший код и покрываю его тестами. Пишу на TypeScript - для знающего человека это примерно 90% документации, и проблем с поддержкой кода точно не будет.

Опыт разработки - больше полутора лет.

Навыки:

React, Redux, TypeScript, NodeJS, HTML5, CSS3, Babel, WebPack, RxJS, Angular