Пишу грамотные, уникальные, Seo-оптимизированные тексты различной сложности и тематики.

Пенсионер. Образование высшее техническое. В копирайтинге с февраля 2010 года. В интернете опубликовано больше 1500 статей на более чем 60 сайтов самой различной тематики. Уверенный пользователь компьютера. Участник нескольких проектов по продвижению сайтов в ТОП 10. Усидчив, пунктуален, ответственен. В день пишу от 6 до 12 тысяч уникального контента.