starobinskayama

Мария Старобинская starobinskayama

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Меня зовут Мария Старобинская. 

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс. 

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0".Я знаю самые современные технологии рекламы и готова внедрить их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю Вам настроить интернет-рекламу,взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Предлагаю обсудить все детали.

Аудит сайта и рекламной кампании за ОТЗЫВ!!!

Аудит сайтаРекламная кампания