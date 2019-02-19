starobinskayama

Меня зовут Мария Старобинская.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0".Я знаю самые современные технологии рекламы и готова внедрить их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю Вам настроить интернет-рекламу,взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Предлагаю обсудить все детали.

Аудит сайта и рекламной кампании за ОТЗЫВ!!!