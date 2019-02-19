starobinskayama

Мария Старобинская starobinskayamastarobinskayama
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Меня зовут Мария Старобинская.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.
Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0".Я знаю самые современные технологии рекламы и готова внедрить их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю Вам настроить интернет-рекламу,взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Предлагаю обсудить все детали.
Аудит сайта и рекламной кампании за ОТЗЫВ!!!
Действие аккаунта приостановлено!