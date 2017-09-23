starover321

Сергей Староверов starover321

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Софт для скайпа

    $400

    Доброго дня. Необходим комплект для рассылки по скайпу. В комплект входят: 1) Регистратор аккаунтов (через почту) 2) Чекер номеров на наличие в скайпе (нужна хорошая скорость, ибо чекать необходимо многомиллионый массив номеров) 3) Добавляльщик 4) Рассыльщик (более подробно опишу по ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Комплект для фэйсбука

    $500

    Добрый день. Необходим софт для фэйсбука. По сути говоря, это регистратор + парсер по методу паука + рассыльщик. Более подробно функционал опишу по ходу общения. Некоторые специфические моменты: - Необходима подмена всех фингерпринтов (многие фрилансеры не знают ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Софт реддит

    Задача: Рассылка сообщений пользователям reddit  1) регистратор  Регистрация аккаунтов reddit. Регистрация через почту + подтверждение почты.   Указывается:  - Кол-во аккаунтов для регистрации  - Кол-во потоков  Имеется: Подробный лог;статистика  Критерии оценки:  - Нет массовых блокировок аккаунтов   - Весь функционал выше реализован  2) Парсер.  Пользователем указываются ссылки на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад