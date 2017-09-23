starover321

Доброго дня. Необходим комплект для рассылки по скайпу. В комплект входят: 1) Регистратор аккаунтов (через почту) 2) Чекер номеров на наличие в скайпе (нужна хорошая скорость, ибо чекать необходимо многомиллионый массив номеров) 3) Добавляльщик 4) Рассыльщик (более подробно опишу по ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $400Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $500
Добрый день. Необходим софт для фэйсбука. По сути говоря, это регистратор + парсер по методу паука + рассыльщик. Более подробно функционал опишу по ходу общения. Некоторые специфические моменты: - Необходима подмена всех фингерпринтов (многие фрилансеры не знают ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача: Рассылка сообщений пользователям reddit 1) регистратор Регистрация аккаунтов reddit. Регистрация через почту + подтверждение почты. Указывается: - Кол-во аккаунтов для регистрации - Кол-во потоков Имеется: Подробный лог;статистика Критерии оценки: - Нет массовых блокировок аккаунтов - Весь функционал выше реализован 2) Парсер. Пользователем указываются ссылки на ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад