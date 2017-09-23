starover321

Добрый день. Необходим софт для фэйсбука. По сути говоря, это регистратор + парсер по методу паука + рассыльщик. Более подробно функционал опишу по ходу общения. Некоторые специфические моменты: - Необходима подмена всех фингерпринтов (многие фрилансеры не знают ...