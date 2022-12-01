Фриланс с опытом работы

Отмечаю в себе такие отличительные черты как: ответственность, исполнительность, энтузиазм, высокий уровень самоорганизации, быстрая обучаемость, умение находить выход из ситуации

Знание английского языка на уровне upper-intermediate/advanced, в т.ч. опыт разговорного общения; знание программ и опыт использования Office (Excel, word, PowerPoint), опытный пользователь ПК

Опыт работы и функционал:

Оператор поддержки в сервисе по аренде IP-адресов и SIM - номеров для звонков/принятия SMS

Функции: консультация посетителей сайта по каким-либо вопросам пользования ресурсом, отчётность, удаленный формат работы

Специалист customer service в организации по продажам авто-тематики.

Функции: консультация клиентов и потенциальных клиентов на сайте по имейлу/через чат, закрывать вопросы и решать кейсы о проблемных заказ, диалог в разговорном формате, в том числе. Отмена, редактирование заказов.

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