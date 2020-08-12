starseraphim

Шустро и эффективно!

Студентка, ищу работу. Подойдет как продолжительное сотрудничество дистанционно, так и работа на раз.

Могу:

- Переводить тексты/статьи/эссе с украинского/русского на английский (разная тематика).

- Переводить с французского/английского/немецкого/польского на украинский и русский (повседневная тематика, без специфики вроде профессий)

- Написать креативную и красивую статью/пост/описание/сочинение в школу/университет (ру/укр/англ)

- Делать посты в социальных сетях на разную тематику.