starsoftua

Marvlad1902

Всіх вітаю. Я люблю свою справу, а саме комп'ютерне програмування та адміністрування.

Я прихильники прозорих відносин із клієнтами, та працюю сумлінно на

результат. Адже я налаштований на розбудову партнерських відносин та

довгострокову плідну співпрацю.

Я усвідомлюю, що замовнику необхідні функціональні рішення та надійність, які мають

забезпечувати позитивний результат. І тому позитивний результат кожного

етапу моєї роботи, що виражається у реальній користі для бізнесу

замовника є важливим для мене.

Web-розробка:

- Створення та супровід сайтів CMS Joomla, WordPress, OpenCart, Magento, ModX, Drupal, 1С-Бітрікс;

- Працюю з PHP, CSS, HTML, JS, Ajax, jquery, Bootstrap, Laravel;

- робота з хостингами, серверами, базами даних, доменами, SSL;

- Корпоративна пошта та CRM-системи;

- створення та супровід інтернет-мовлення (потокове мовлення);

Системне адміністрування:

- Робота з Windows (XP/7/8/10/11/2003/2008/2012/2016/2019/2022), Linux (Ubuntu, Debian, CentOS);

- робота з базами даних та резервним копіюванням;

- віртуалізація (Hyper-V, Azure, Esxi);

- Доменна мережа, Terminal Server, Active Directoty, IMAP, POP, SMTP, DNS, DHCP, FTP, VPN, SSH;

- робота з мережевим обладнанням MikroTik, D-Link, TP-Link, Ubiquiti, Cisco;

- Встановлення та налаштування драйверів, антивірусних, мультимедійних,

системних, офісних та бухгалтерських програм (1С, MeDoc, Клієнт-Банк, MS

Office…);

- досвід роботи з парком ПК від 100 одиниць;