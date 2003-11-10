starsoftua

Всіх вітаю. Я люблю свою справу, а саме комп'ютерне програмування та адміністрування.
Я прихильники прозорих відносин із клієнтами, та працюю сумлінно на
результат. Адже я налаштований на розбудову партнерських відносин та
довгострокову плідну співпрацю.
Я усвідомлюю, що замовнику необхідні функціональні рішення та надійність, які мають
забезпечувати позитивний результат. І тому позитивний результат кожного
етапу моєї роботи, що виражається у реальній користі для бізнесу
замовника є важливим для мене.
Web-розробка:
- Створення та супровід сайтів CMS Joomla, WordPress, OpenCart, Magento, ModX, Drupal, 1С-Бітрікс;
- Працюю з PHP, CSS, HTML, JS, Ajax, jquery, Bootstrap, Laravel;
- робота з хостингами, серверами, базами даних, доменами, SSL;
- Корпоративна пошта та CRM-системи;
- створення та супровід інтернет-мовлення (потокове мовлення);
Системне адміністрування:
- Робота з Windows (XP/7/8/10/11/2003/2008/2012/2016/2019/2022), Linux (Ubuntu, Debian, CentOS);
- робота з базами даних та резервним копіюванням;
- віртуалізація (Hyper-V, Azure, Esxi);
- Доменна мережа, Terminal Server, Active Directoty, IMAP, POP, SMTP, DNS, DHCP, FTP, VPN, SSH;
- робота з мережевим обладнанням MikroTik, D-Link, TP-Link, Ubiquiti, Cisco;
- Встановлення та налаштування драйверів, антивірусних, мультимедійних,
системних, офісних та бухгалтерських програм (1С, MeDoc, Клієнт-Банк, MS
Office…);
- досвід роботи з парком ПК від 100 одиниць;