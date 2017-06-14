Пишу:

- СЕО-статьи

- копирайтинг

- рекламные слоганы

- авторские произведения (проза, сказки)

+ также перевожу тексты

Во время написания/перевода текстов применяю критическое и аналитическое мышление, могу писать в художественном/деловом стиле. Каждый раз стараюсь выжать из себя максимум, чтобы проделать работу качественно.

Образование: юридическое, опыт работы в юридической сфере более 15 лет.

Владею английским на уровне upper-intermediate и немецким на уровне B2&