Пишу:
- СЕО-статьи
- копирайтинг
- рекламные слоганы
- авторские произведения (проза, сказки)
+ также перевожу тексты
Во время написания/перевода текстов применяю критическое и аналитическое мышление, могу писать в художественном/деловом стиле. Каждый раз стараюсь выжать из себя максимум, чтобы проделать работу качественно.
Образование: юридическое, опыт работы в юридической сфере более 15 лет.
Владею английским на уровне upper-intermediate и немецким на уровне B2&
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