stas-stv

Станислав stas-stv

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа или скрипт парсер внешних ссылок

    Доброго всем времени суток. Нужна программа парсер внешних ссылок на страницах по заданному списку адресов. Даю ей список адресов, программа обходит их и собирает внешние ссылки с этих страниц, и собственно записывает их в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ручной парсер гугла

    Привет всем. Задача - есть поле, в него вставляю исходный код страницы результатов поиска гугла (или только кусок кода с результатами), жму кнопку и получаю списком ссылки на сайты. Всё. ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсер с настройками и экспортом в csv

    $100

    Добрый день. В принципе всё просто, делаем прорект, настраиваем между каким кодом данные брать, настраиваем урлы сайта для обхода и их признаки, парсим, экспортируем в csv. - сильно сокращённо если. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать настраиваемый парсер

    Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать настраиваемый парсер

    Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная для денвера. 1) ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Программа или скрипт парсер внешних ссылок
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Отличная работа, главное быстро сделана, рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
37 минут назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Ручной парсер гугла
JavaScriptPHP
Все отлично! Рекомендую!
Быстро, качественно, не дорого, рекомендую.
Ответный отзыв
ne0z
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$99
10 баллов
9 лет назад
Парсер с настройками и экспортом в csv
положительный опыт
Качественно и быстро. В общем рекомендую.
Ответный отзыв