stas_morozov

Требуется доработать магазин на MODX+Shopkeeper (Revo 2.5.6, Shk 2.3.5). Нужно реализовать гео поддомены (spb.store.com и т.д.). Необходимо что-бы в зависимости от поддомена менялись по шаблону title и description страницы, шапка и футер с телефонами и текстовый блок ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется шаблон на Rubic Shop (OSC 3.0A) на тему авто-тюнинг. Можно не уникальный.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим шаблон для DataLife Engine (www.dle-news.ru) на сайт с клипами.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима простенькая партнерка под VirtueMart. Функции: - Регистрация партнера и генерация ссылки для него - Учет заказов сделанных через партнера и показ ему сколько через него сделано заказов - Начисление на внутренний счет партнера денег, после того как ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется оптимизация сайта, обмен ссылками. Интернет-магазин, сейчас посещаемость 500 в день, необходимо по крайней мере удвоить.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужен движок (ну и дизайн желателен) несложного интернет-магазина. Некое подобие ТЗ в файле.Интернет-магазины47 заявокЗакрыт18 лет назад