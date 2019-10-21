stasalexandr

Верстка, Front-end разработка

Здравствуйте! Меня зовут Станислав, я web-разработчик.

Я люблю свое дело и с трепетом отношусь к каждой мелочи в своей работе.

Обращайтесь ко мне и вместе мы создадим сайт, который будет радовать Ваших клиентов и двигать Ваш бизнес вперед!

Что я могу вам предложить?

Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!

Работа в срок!

Постоянный онлайн и коммуникабельность!

Удовольствие от сотрудничества!

Также вы наверняка хотите узнать список моих знаний и навыков, чтоб понять какую работу я смогу выполнить. Они находится пониже)

Мои знания и навыки:

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.

HTML5, CSS3, jQuery.

Реализация pixel perfect.

Препроцессор SAAS/SCSS.

Gulp.

Фреймворк Bootstrap 4.

Github

Буду рад сотрудничеству!