stasalexandr

Верстка, Front-end разработка
Здравствуйте! Меня зовут Станислав, я web-разработчик.
Я люблю свое дело и с трепетом отношусь к каждой мелочи в своей работе.
Обращайтесь ко мне и вместе мы создадим сайт, который будет радовать Ваших клиентов и двигать Ваш бизнес вперед!
Что я могу вам предложить?
- Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!
- Работа в срок!
- Постоянный онлайн и коммуникабельность!
- Удовольствие от сотрудничества!
Мои знания и навыки:
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Реализация pixel perfect.
- Препроцессор SAAS/SCSS.
- Gulp.
- Фреймворк Bootstrap 4.
- Github