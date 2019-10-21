stasalexandr

Станислав stasalexandr

 
43 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка, Front-end разработка

Здравствуйте! Меня зовут Станислав, я web-разработчик.

Я люблю свое дело и с трепетом отношусь к каждой мелочи в своей работе.

Обращайтесь ко мне и вместе мы создадим сайт, который будет радовать Ваших клиентов и двигать Ваш бизнес вперед!

Что я могу вам предложить?

  • Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!
  • Работа в срок!
  • Постоянный онлайн и коммуникабельность!
  • Удовольствие от сотрудничества!
Также вы наверняка хотите узнать список моих знаний и навыков, чтоб понять какую работу я смогу выполнить.  Они находится пониже)

Мои знания и навыки: 

  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Реализация pixel perfect.
  • Препроцессор SAAS/SCSS.
  • Gulp.
  • Фреймворк Bootstrap 4.
  • Github
Буду рад сотрудничеству!
HTMLBootstrapjQuerySCSSGulp