stasats7

Станислав Сазонов stasats7

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Таргетолог

Таргетолог (специализация - Facebook и Instagram)

Услуги:

  • Аудит существующих рекламных кампаний
  • Работа с аудиториями и целями
  • Постоянное ведение рекламных кампаний
  • Разовая настройка рекламных объявлений в Facebook и Instagram
Виды работ с таргетингом:

  • Получение целевых запросов на товары / услуги (лидогенерация)
  • Увеличение трафика на сайт / магазин
  • Продвижение бизнес-страниц в соц.сетях путем вовлечения пользователей
  • Популяризация приложений и увеличение к-ва установок
  • Работа с узнаваемостью бренда
  • Быстрая доставка рекламного предложения путем увеличения охватов
  • Популяризация видео среди пользователей Facebook и Instagram
  • Увеличение конверсий и продаж по каталогу
  • Привлечение целевой аудитории к оффлайновым точкам
Работа с Facebook Ads с 2019 года

Контактные данные:

Tелефон: 066 243 4303

Telegram - @Stisss