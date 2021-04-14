Таргетолог
Таргетолог (специализация - Facebook и Instagram)
Услуги:
- Аудит существующих рекламных кампаний
- Работа с аудиториями и целями
- Постоянное ведение рекламных кампаний
- Разовая настройка рекламных объявлений в Facebook и Instagram
- Получение целевых запросов на товары / услуги (лидогенерация)
- Увеличение трафика на сайт / магазин
- Продвижение бизнес-страниц в соц.сетях путем вовлечения пользователей
- Популяризация приложений и увеличение к-ва установок
- Работа с узнаваемостью бренда
- Быстрая доставка рекламного предложения путем увеличения охватов
- Популяризация видео среди пользователей Facebook и Instagram
- Увеличение конверсий и продаж по каталогу
- Привлечение целевой аудитории к оффлайновым точкам
Tелефон: 066 243 4303
Telegram - @Stisss