Настраиваю таргетированную рекламу только в ВКонтакте
Процесс работы в хронологическом порядке выглядит следующим образом:
Брифинг
Согласование ключевой цели продвижения и подсчёт
Проверка сообщества в ВК, сайта и веб-аналитики Яндекс Метрика (если она есть) + оказание дополнительных услуг если брали определённый тариф
Анализ целевой аудитории и конкурентов
Настройка ретаргетинга (чтобы в будущем показывать рекламу пользователям, которые зашли на сайт, но не совершили заявку)
Создание изображений и написание текста для рекламы
Тестирование рекламы
Оптимизация рекламы
Удержание результата и масштабирование успешных гипотез
Результат продвижения - привлечение определённых целевых действий от пользователей
Тарифы:
15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
10.000 рублей упаковка сообщества (визуальное и текстовое оформление, настройка) + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
20.000 рублей дизайн для лендинга или 25.000 рублей и больше дизайн для многостраничного сайта + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
10.000 рублей упаковка сообщества (визуальное и текстовое оформление, настройка) + 20.000 рублей дизайн для лендинга или 25.000 рублей и больше дизайн для многостраничного сайта + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
15.000 рублей создание сообщества-визитки (визуальное и текстовое оформление, наполнение пятью постами, настройка) + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
30.000 рублей создание лендинга с дизайном + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
15.000 рублей создание сообщества-визитки (визуальное и текстовое оформление, наполнение пятью постами, настройка) + 30.000 рублей создание лендинга с дизайном + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы
Код от веб-аналитики и пикселя на сайты не внедряю