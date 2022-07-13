Таргетолог в ВК

Настраиваю таргетированную рекламу только в ВКонтакте

Процесс работы в хронологическом порядке выглядит следующим образом:

Брифинг

Согласование ключевой цели продвижения и подсчёт

Проверка сообщества в ВК, сайта и веб-аналитики Яндекс Метрика (если она есть) + оказание дополнительных услуг если брали определённый тариф

Анализ целевой аудитории и конкурентов

Настройка ретаргетинга (чтобы в будущем показывать рекламу пользователям, которые зашли на сайт, но не совершили заявку)

Создание изображений и написание текста для рекламы

Тестирование рекламы

Оптимизация рекламы

Удержание результата и масштабирование успешных гипотез

Результат продвижения - привлечение определённых целевых действий от пользователей

Тарифы:

15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

10.000 рублей упаковка сообщества (визуальное и текстовое оформление, настройка) + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

20.000 рублей дизайн для лендинга или 25.000 рублей и больше дизайн для многостраничного сайта + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

10.000 рублей упаковка сообщества (визуальное и текстовое оформление, настройка) + 20.000 рублей дизайн для лендинга или 25.000 рублей и больше дизайн для многостраничного сайта + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

15.000 рублей создание сообщества-визитки (визуальное и текстовое оформление, наполнение пятью постами, настройка) + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

30.000 рублей создание лендинга с дизайном + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

15.000 рублей создание сообщества-визитки (визуальное и текстовое оформление, наполнение пятью постами, настройка) + 30.000 рублей создание лендинга с дизайном + 15.000 рублей тестирование рекламы + 10.000 рублей ведение рекламы

Код от веб-аналитики и пикселя на сайты не внедряю