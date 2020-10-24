stasgildzhiev

Портфолио:

Youtube: https://youtube.com/channel/UC8nmCwcgDLKGsUcZjyvLzvA — видео-работы

Instagram: https://www.instagram.com/stanislavgildzhiev/ — анонсы

Связь:

Telegram: https://t.me/stanislavgildzhiev

👋 Приветствую!

Меня зовут Станислав, мне 25 лет. Не так давно увлёкся видеографией (год назад) и в данный момент занимаюсь видеомонтажом. Обожаю работать с "сырыми" исходниками, чтобы потом сделать из них "вкусную" и профессиональную картинку. Монтирую по ощущениям, когда от саунд дизайна или кадров, или всего вместе срывает башню, когда по затылку идут мурашки, когда хочется сказать "вау!" и посмотреть снова, а потом ещё раз и ещё раз. Это в свободное время, а насчёт всего остального подход строго структурированный, поскольку за плечами несколько пройденных курсов взахлёб, к которым возвращаюсь раз за разом, подмечая то, что знания применяются и пригождаются. Удивительное ощущение. Курсы 2 разных школ и 1 видеопродакшна общей продолжительностью более 450 часов. С теорией ясно, практика — нарабатывается и насчитывает 23 коротких видео (не больше 1 мин) и 3 коммерческих (9-12-минутных) видеоролика. Мало, но бесконечность — не предел.

📞 с 8:00 до 23:00!

Открыт любым идеям, проектам и с радостью обсужу все детали и нюансы по Telegram.

Работаю по предоплате в 3 тыс. ₽

Если видео целиком не понравилось, а внесение правок приравнивается к полной переработке продукта, то:

Верну аванс!

Вы не обеднеете, да и я не разбогатею, но с испорченным настроением и потраченным на меня временем оставлять вас мне не хочется, так что предпочитаю выходить из ситуации красиво и достойно. Я за комфортное сотрудничество!

Спокойное отношение к правкам. Для Вас — это возможность сделать продукт лучше, для меня — стать опытнее.

Онлайн-кошельки