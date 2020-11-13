SMM-менеджер, копирайтер

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Мне 24 года. Я SMM-менеджер, копирайтер. Помогу выделить Ваш бизнес среди других - создать качественный контент и привлечь потенциальных клиентов.

Мои навыки:

-разработка стратегии продвижения аккаунта;

-визуальное оформление профиля (аватарка, шапка профиля, highlights );

-написание контент-плана на месяц;

-написание постов;

-обработка фото;

-монтирование видео-материалов;

-ведение сториз (3-4 в день).