SMM-менеджер, копирайтер
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Мне 24 года. Я SMM-менеджер, копирайтер. Помогу выделить Ваш бизнес среди других - создать качественный контент и привлечь потенциальных клиентов.
Мои навыки:
-разработка стратегии продвижения аккаунта;
-визуальное оформление профиля (аватарка, шапка профиля, highlights );
-написание контент-плана на месяц;
-написание постов;
-обработка фото;
-монтирование видео-материалов;
-ведение сториз (3-4 в день).
Портфолио
- Обработка фотографий (до/после)30 просмотров
- Обработка фотографий33 просмотра
- Highlights31 просмотр
- Повышение охватов39 просмотров
- Визуальное оформление аккаунта43 просмотра