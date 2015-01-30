stasia_polkova

•анализ рынка, определение целевых потребительских сегментов рынка для предложения
продукта;
•сбор информации и анализ конкурентов, потенциальных потребителей, поставщиков
товаров и услуг компании;
•изучение особенностей продвигаемого продукта, анализ требований потребителей к
продукту на основе результатов маркетинговых исследований;
•проведение SWOT- и PEST- анализа совместно с руководителями других
подразделений компании;
•анализ продаж в разрезе сегментов, менеджеров, регионов, ценовых
групп и т.д.
•проведение ассортиментного анализа;
•ABC-анализ клиентов, номенклатуры;
•анализ спроса, текущих продаж;
•планирование продаж;
•ценообразование;
•подготовка технических заданий для повышения эффективности работы с
программным обеспечением 1С;
•администрированиесайта компании;
•организация и контроль работы исполнителей посозданию сайтов;
•проведение веб-аналитики по сайту компании (yandex metrika), а также по созданным landing
pages;
•управление продвижением в интернет-пространстве;
•разработка мер по стимулированию продаж;
•оценка эффективности маркетинговых мероприятий;
•обеспечение рекламно-информационными материалами, представительской продукцией
отдела продаж, а так же иные структурные подразделения;
•организация разработки рекламных текстов, макетов рекламно-информационных
материалов;
•формирование базы контрагентов по оказанию услуг и поставки товаров, их оценка
с целью обеспечения деятельности отдела маркетинга;
•организация и участие в отраслевых выставках;
•разработка медиаплана и проекта бюджета маркетинга.