stasia_polkova

•анализ рынка, определение целевых потребительских сегментов рынка для предложения

продукта;

•сбор информации и анализ конкурентов, потенциальных потребителей, поставщиков

товаров и услуг компании;

•изучение особенностей продвигаемого продукта, анализ требований потребителей к

продукту на основе результатов маркетинговых исследований;

•проведение SWOT- и PEST- анализа совместно с руководителями других

подразделений компании;

•анализ продаж в разрезе сегментов, менеджеров, регионов, ценовых

групп и т.д.

•проведение ассортиментного анализа;

•ABC-анализ клиентов, номенклатуры;

•анализ спроса, текущих продаж;

•планирование продаж;

•ценообразование;

•подготовка технических заданий для повышения эффективности работы с

программным обеспечением 1С;

•администрированиесайта компании;

•организация и контроль работы исполнителей посозданию сайтов;

•проведение веб-аналитики по сайту компании (yandex metrika), а также по созданным landing

pages;

•управление продвижением в интернет-пространстве;

•разработка мер по стимулированию продаж;

•оценка эффективности маркетинговых мероприятий;

•обеспечение рекламно-информационными материалами, представительской продукцией

отдела продаж, а так же иные структурные подразделения;

•организация разработки рекламных текстов, макетов рекламно-информационных

материалов;

•формирование базы контрагентов по оказанию услуг и поставки товаров, их оценка

с целью обеспечения деятельности отдела маркетинга;

•организация и участие в отраслевых выставках;

•разработка медиаплана и проекта бюджета маркетинга.