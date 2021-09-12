stasklemenko

Дизайнер

Создам качественную визуализацию с учетом Ваших пожелани.Перед началом работы над проектом необходимо будет обсудить детали и составить ваше техническое задание. Имею успешный опыт по работе с клиентами, 3д визуализацией и составлением технической документацией. Выбрав меня Вашим дизайнером вы получите:1. Качество.2. Выполнение в срок.3. Допускаю определенное количество правок без доплат. Уделяю особое внимание всем мелочам, чтобы результат оставил Вас довольным. Программы: 3ds Max, VRay Render, Adobe Photoshop, AutoCAD.Постоянно слежу за ситуацией на рынке, трендами в сфере визуального дизайна. Всегда открыта для предложений о сотрудничестве.