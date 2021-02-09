Интернет магазины(cs-cart) + seo

Разработка и поддержка интернет магазинов на cms cs-cart. Большой опыт в кастомизации и seo оптимизации интернет-магазинов. Есть опыт организации поэтапного наполнения сайтов контентом, его перелинковки. Оптимизация usability, оптимизация скорости работы сайтов. Исправление работы платных модулей, дописывание доп. функционала в них под потребности бизнеса. Большой опыт настройки синхронизации сайтов как по CommerceML(1С, МойСклад), так и через csv, yml файлы.

Обращайтесь, всегда Вам рады!