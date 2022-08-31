stassien

Анастасия stassien

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Обо мне:

  • Умная, грамотная, ответственная, пунктуальная, дружелюбная.
  • Прекрасная грамотность.
  • Имею чувства вкуса в визуальном восприятии.
  • Люблю писать тексты (больше всего на жизненные или философские темы).
Что я умею:

  • Копирайтинг. Грамотная письменная речь. Пишу на разные темы. Подстраиваюсь под стиль текста. Выполняю любые объемы работ.
  • Перевод. Выполняю качественные переводы с английского языка.
  • Презентации. Создаю уникальные, визуально приятные презентации по вашим запросам.