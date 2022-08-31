Обо мне: Умная, грамотная, ответственная, пунктуальная, дружелюбная.

Прекрасная грамотность.

Имею чувства вкуса в визуальном восприятии.

Люблю писать тексты (больше всего на жизненные или философские темы). Что я умею: Что я умею: Копирайтинг. Грамотная письменная речь. Пишу на разные темы. Подстраиваюсь под стиль текста. Выполняю любые объемы работ.

Грамотная письменная речь. Пишу на разные темы. Подстраиваюсь под стиль текста. Выполняю любые объемы работ. Перевод. Выполняю качественные переводы с английского языка.

Выполняю качественные переводы с английского языка. Презентации. Создаю уникальные, визуально приятные презентации по вашим запросам.

Я против войны в Украине !