Обо мне:
- Умная, грамотная, ответственная, пунктуальная, дружелюбная.
- Прекрасная грамотность.
- Имею чувства вкуса в визуальном восприятии.
- Люблю писать тексты (больше всего на жизненные или философские темы).
- Копирайтинг. Грамотная письменная речь. Пишу на разные темы. Подстраиваюсь под стиль текста. Выполняю любые объемы работ.
- Перевод. Выполняю качественные переводы с английского языка.
- Презентации. Создаю уникальные, визуально приятные презентации по вашим запросам.
Я против войны в Украине!