Профессионально занимаюсь переводом текстов любой сложности с/на английский язык. Свободно владею английским языком, есть сертификат IELTS с результатом 6,5 баллов. Несколько лет жила и училась в университете англоязычной стране на факультете бизнеса и экономики. Всего изучаю английский уже более 10 лет. В данный момент изучаю методику преподавания английского языка в лингвистическом университете.

Готова выполнять переводы текстов на любую тематику, не боюсь сложных и объемных текстов.

Также, готова помочь в составлении качественных, уникальных статей и продающих текстов для компаний.

Составляю скрипты продаж по холодному/тёплому обзвону, личной встрече или для чат ботов. Объём скрипта может быть как минимальным, так и достигать 25 страниц.

Богатый опыт работы в сфере продаж IT услуг, помогает составлять качественные продающие коммерческие предложения, выгодно подчеркивая преимущества компании. КП делаю любой сложности (возможен перевод на английский) и объема.

Могу выступить в качестве "тайного покупателя", давая подробную рекомендацию по улучшению качества отработки входящих звонков.

Еще немного о себе:

Ответственно подхожу к выполнению заказа

Берусь только за те работы, в которых компетентна и могу предложить качественный результат

Пунктуальна

Всегда учитываю пожелания клиента.

Буду рада сотрудничеству!