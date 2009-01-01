Менеджер интернет-магазина, наполнение сайтов, соц. групп контентом, составление описаний к товару.

Опыт работы.

07.2013 - н.в.

Интернет-магазин обуви, г. Москва.

Должность: Менеджер интернет-магазина (полная занятость)

Должностные обязанности:

- Приём и обработка заказов через сайт и по телефону

- Прием звонков от клиентов, консультирование по наличию, по вопросам доставки и оплаты, по размерам, составу, моделям

- Организация доставки заказов клиенту, управление работой курьеров.

- Отгрузка заказов в курьерскую службу IM-logistics (10-50 заказов в

день): оформление заявок, их выгрузка, печать штрих-кодов, подготовка

комплекта документов).

- Отгрузка заказов в PickPoint (оформление заявок, печать штрих-кодов, подготовка комплекта документов).

- Оформление обменов и возвратов от покупателей.

- Работа в программе 1С 7 "Торговля и склад" (выгрузка остатков,

выгрузка заказов с сайта, обработка заказов, оформление выдачи по

курьерам, реализаций по курьерам, возвратов по курьерам, перемещения

ТМЦ)

- Организация самовывозов и общение с клиентами в офисе.

- Частичное исполнение обязанностей руководителя интернет-магазина в

период отпуска (ежедневные отчёты по продажам и деятельности

интернет-магазина для руководства компании, отчёты по реализациям для

менеджера по товародвижению, отслеживание безналичных оплат заказов).

- Взаимодействие с бухгалтерией.

- Ведение группы ВКонтакте

- Работа в 1С-Битрикс

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09.2011-06.2013 года (1 год и 9 месяцев)

Интернет-магазин Zaponka.ru, г.Москва

Должность: Менеджер интернет-магазина (Полная занятость)

Должностные обязанности:

- Приём и обработка заказов через интернет-магазин и по телефону.

- Прием звонков от клиентов, консультирование по наличию, по вопросам доставки и оплаты.

- Организация доставки заказов клиенту, управление работой штатных

курьеров, отгрузка заказов в курьерскую компанию IM-logistics и EMS.

- Комплектование заказов на доставку (сборка и упаковка).

- Отслеживание доставки заказов и возвратов.

- Работа в программе 1С 7 "Торговля и склад" (оформление накладных, ТОРГ12, счета, перемещения ТМЦ, поступление новых

товаров, остатки на складе, возвраты)

- Взаимодействие с филиалом в СПб.

- Взаимодействие с продавцами розничного магазина.

- Общение с покупателями в офисе, консультирование по ассортименту, демонстрация продукции, продажи.

- Взаимодействие с оптовыми, корпоративными клиентами. Документооборот (счета, накладные), сборка и отгрузка заказов.

- Работа с сайтом (товар на главной странице, выгрузка товаров на сайт, отслеживание остатков).

- Участие в инвентаризации интернет-магазина.

- Работа в ABO.CMS

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01.2009-09. 2011 года (2 года и 8 месяцев)

Собственные проекты: e-orders.ru, v-textile.ru

Должность: Менеджер интернет-магазина, администратор групп ВКонтакте (Частичная занятость)

Должностные обязанности:

Всё, что связано с закупкой, доставкой и реализацией закупаемых товаров:

- поиск и взаимодействие с поставщиками из России, Китая, Кореи, США, Англии.

- закупка товара на e-bay, wholesale-dress.net, dressky.com, venera-beauty-home.com, dainamlm.ru

- мониторинг конкурентов, их цен и ассортимента

- продажи в социальных сетях, досках объявлений, интернет-аукционах (ВКонтакте, молоток.ру, мешок.ру, avito, slando, irr)

- консультация потенциальных клиентов по ассортименту

- обработка заказов в интернет-магазине

- наполнение и редактирование каталога интернет-магазина

- отслеживание остатков

- ведение телефонных переговоров и встречи с клиентами

- организация работы курьера

- взаимодействие с Почтой России и EMS

- отслеживание ожидаемых и отправленных посылок

- контроль качества и предпродажная подготовка товара

- разработка групп ВКонтакте, изменение дизайна, редактирование

каталога, альбомов, обновление информации, разработка рекламных акций,

распродаж, конкурсов для повышения продаж.

- Работа в Simpla CMS

11.2004-03. 2008 года (3 года и 4 месяца)

Различные коммерческие организации, г. Москва

Должность: Менеджер по персоналу (полная занятость)

Должностные обязанности:

- Подбор персонала, в т.ч. в регионах в компаниях от 30 до 2000 чел.

- работа с вакансиями от уборщиц до руководителей филиала, подбор временного персонала.

- размещение вакансий в печатных СМИ в интернете, поиск резюме

- обзвон кандидатов

- проведение собеседований, в т.ч. и телефонных при региональном отборе.

- организация последующих собеседование с руководителями структурных подразделений и высшим руководством

- организация тестирований, пробных заданий, стажировок и отслеживание результатов.

- взаимодействие с руководителями структурных подразделений по вопросам

потребности в персонале, обучении, прохождении испытательного срока

новичками.

- контроль организации рабочего места новых сотрудников (мебель, канц.товары, компьютер, электронная почта)

- частичная адаптация новых сотрудников (знакомство с сотрудниками

организацией, выдача буклета "Новичка", отслеживания испытательного

срока, консультирование по различным вопросам).

- Частичное ведение КДП на 60 чел.

- Восстановление кадровых документов компании.

- Разработка должностных инструкций, положений и т.п.

- Помощь в организации корпоративных мероприятий (закупка подарков на

праздники, поиск ресторанов, домов отдыха для проведение праздников).

- Взаимодействие с рекламными и кадровыми агентствами, в т.ч.в регионах.

Образование

2004-2007

Российская академия предпринимательства

Высшее, Очно-заочная форма обучения (группа выходного дня).

Факультет: Экономики и менеджмента

Специальность: Управление персоналом

1998-2003

Московский государственный университет культуры и искусств

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Документных ресурсов

Специальность: Документоведение и ДОУ

Курсы и тренинги

2006

Курсы "Специалист" при МГТУ им. Баумана

Кадровое делопроизводство, 1С ЗиК

Иностранные языки

Английский (базовый).