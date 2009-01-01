Опыт работы.
07.2013 - н.в.
Интернет-магазин обуви, г. Москва.
Должность: Менеджер интернет-магазина (полная занятость)
Должностные обязанности:
- Приём и обработка заказов через сайт и по телефону
- Прием звонков от клиентов, консультирование по наличию, по вопросам доставки и оплаты, по размерам, составу, моделям
- Организация доставки заказов клиенту, управление работой курьеров.
- Отгрузка заказов в курьерскую службу IM-logistics (10-50 заказов в
день): оформление заявок, их выгрузка, печать штрих-кодов, подготовка
комплекта документов).
- Отгрузка заказов в PickPoint (оформление заявок, печать штрих-кодов, подготовка комплекта документов).
- Оформление обменов и возвратов от покупателей.
- Работа в программе 1С 7 "Торговля и склад" (выгрузка остатков,
выгрузка заказов с сайта, обработка заказов, оформление выдачи по
курьерам, реализаций по курьерам, возвратов по курьерам, перемещения
ТМЦ)
- Организация самовывозов и общение с клиентами в офисе.
- Частичное исполнение обязанностей руководителя интернет-магазина в
период отпуска (ежедневные отчёты по продажам и деятельности
интернет-магазина для руководства компании, отчёты по реализациям для
менеджера по товародвижению, отслеживание безналичных оплат заказов).
- Взаимодействие с бухгалтерией.
- Ведение группы ВКонтакте
- Работа в 1С-Битрикс
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09.2011-06.2013 года (1 год и 9 месяцев)
Интернет-магазин Zaponka.ru, г.Москва
Должность: Менеджер интернет-магазина (Полная занятость)
Должностные обязанности:
- Приём и обработка заказов через интернет-магазин и по телефону.
- Прием звонков от клиентов, консультирование по наличию, по вопросам доставки и оплаты.
- Организация доставки заказов клиенту, управление работой штатных
курьеров, отгрузка заказов в курьерскую компанию IM-logistics и EMS.
- Комплектование заказов на доставку (сборка и упаковка).
- Отслеживание доставки заказов и возвратов.
- Работа в программе 1С 7 "Торговля и склад" (оформление накладных, ТОРГ12, счета, перемещения ТМЦ, поступление новых
товаров, остатки на складе, возвраты)
- Взаимодействие с филиалом в СПб.
- Взаимодействие с продавцами розничного магазина.
- Общение с покупателями в офисе, консультирование по ассортименту, демонстрация продукции, продажи.
- Взаимодействие с оптовыми, корпоративными клиентами. Документооборот (счета, накладные), сборка и отгрузка заказов.
- Работа с сайтом (товар на главной странице, выгрузка товаров на сайт, отслеживание остатков).
- Участие в инвентаризации интернет-магазина.
- Работа в ABO.CMS
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01.2009-09. 2011 года (2 года и 8 месяцев)
Собственные проекты: e-orders.ru, v-textile.ru
Должность: Менеджер интернет-магазина, администратор групп ВКонтакте (Частичная занятость)
Должностные обязанности:
Всё, что связано с закупкой, доставкой и реализацией закупаемых товаров:
- поиск и взаимодействие с поставщиками из России, Китая, Кореи, США, Англии.
- закупка товара на e-bay, wholesale-dress.net, dressky.com, venera-beauty-home.com, dainamlm.ru
- мониторинг конкурентов, их цен и ассортимента
- продажи в социальных сетях, досках объявлений, интернет-аукционах (ВКонтакте, молоток.ру, мешок.ру, avito, slando, irr)
- консультация потенциальных клиентов по ассортименту
- обработка заказов в интернет-магазине
- наполнение и редактирование каталога интернет-магазина
- отслеживание остатков
- ведение телефонных переговоров и встречи с клиентами
- организация работы курьера
- взаимодействие с Почтой России и EMS
- отслеживание ожидаемых и отправленных посылок
- контроль качества и предпродажная подготовка товара
- разработка групп ВКонтакте, изменение дизайна, редактирование
каталога, альбомов, обновление информации, разработка рекламных акций,
распродаж, конкурсов для повышения продаж.
- Работа в Simpla CMS
11.2004-03. 2008 года (3 года и 4 месяца)
Различные коммерческие организации, г. Москва
Должность: Менеджер по персоналу (полная занятость)
Должностные обязанности:
- Подбор персонала, в т.ч. в регионах в компаниях от 30 до 2000 чел.
- работа с вакансиями от уборщиц до руководителей филиала, подбор временного персонала.
- размещение вакансий в печатных СМИ в интернете, поиск резюме
- обзвон кандидатов
- проведение собеседований, в т.ч. и телефонных при региональном отборе.
- организация последующих собеседование с руководителями структурных подразделений и высшим руководством
- организация тестирований, пробных заданий, стажировок и отслеживание результатов.
- взаимодействие с руководителями структурных подразделений по вопросам
потребности в персонале, обучении, прохождении испытательного срока
новичками.
- контроль организации рабочего места новых сотрудников (мебель, канц.товары, компьютер, электронная почта)
- частичная адаптация новых сотрудников (знакомство с сотрудниками
организацией, выдача буклета "Новичка", отслеживания испытательного
срока, консультирование по различным вопросам).
- Частичное ведение КДП на 60 чел.
- Восстановление кадровых документов компании.
- Разработка должностных инструкций, положений и т.п.
- Помощь в организации корпоративных мероприятий (закупка подарков на
праздники, поиск ресторанов, домов отдыха для проведение праздников).
- Взаимодействие с рекламными и кадровыми агентствами, в т.ч.в регионах.
Образование
2004-2007
Российская академия предпринимательства
Высшее, Очно-заочная форма обучения (группа выходного дня).
Факультет: Экономики и менеджмента
Специальность: Управление персоналом
1998-2003
Московский государственный университет культуры и искусств
Высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Документных ресурсов
Специальность: Документоведение и ДОУ
Курсы и тренинги
2006
Курсы "Специалист" при МГТУ им. Баумана
Кадровое делопроизводство, 1С ЗиК
Иностранные языки
Английский (базовый).