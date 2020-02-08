stasya_13n666

Анастасия Чунарева stasya_13n666stasya_13n666
25 летРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
100% тексты с экономией вашего времени. Делаю быстро и со вкусом
Добрый день. Меня зовут Анастасия. Являюсь новичком в этой сфере.
Гарантирую быстроту и качество написания текстов. Пишу уникальные тексты на любые темы. Буду рада
постоянному сотрудничеству.
Обращаясь ко мне, вы получите:
-100% тексты с полным соблюдением ТЗ и временных рамок на выполнение заказа;
-уважительное отношение к работодателю;
-если заказ не устраивает, следующий абсолютно бесплатно;
Надеюсь на плодотворное и качественное сотрудничество. Спасибо!
Действие аккаунта приостановлено!