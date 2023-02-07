таргетолог, закупка рекламы у блогеров, рассылки, посевы.

Привет, я таргетолог. Работаю с рекламными кабинетами вк, мт и фб. Также есть опыт в работе с посевами. И небольшой опыт в работе с блогерами напрямую, и через различные биржи.

Чем я могу Вам помочь?

-Полный анализ ваших конкурентов

-Анализ и рекомендации по посадочным страницам

-Стратегия продвижения проекта

-Увеличение целевой аудитории

-Увеличение продаж

-Закупкой рекламы у блогеров напрямую или через биржи.

-Посевы

Рассматриваю различные направления. Буду рада быть полезной!