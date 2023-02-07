таргетолог, закупка рекламы у блогеров, рассылки, посевы.
Привет, я таргетолог. Работаю с рекламными кабинетами вк, мт и фб. Также есть опыт в работе с посевами. И небольшой опыт в работе с блогерами напрямую, и через различные биржи.
Чем я могу Вам помочь?
-Полный анализ ваших конкурентов
-Анализ и рекомендации по посадочным страницам
-Стратегия продвижения проекта
-Увеличение целевой аудитории
-Увеличение продаж
-Закупкой рекламы у блогеров напрямую или через биржи.
-Посевы
Рассматриваю различные направления. Буду рада быть полезной!
Я против войны в Украине!