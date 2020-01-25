station30k

Видеомонтаж

Профессиональнаядеятельность:

2011-2012г. - Донецкий Экспертно Технический Центр, должность – инженер информационного

обеспечения

2012-2013г. – занимался коммерческой деятельностью в сфере организации и проведении

видеосъемки, полный цикл производства видео материалов

с20 февраля 2014 г. – внештатный оператор каналов НТВ, Россия, РенТВ в

г.Донецке.

сноября 2014 г. по март 2015 г. – занимался организационными и юридическими

вопросами Союза Писателей ДНР, попутно продолжал заниматься своей

профессиональной информационной деятельностью

2014-2016г. – работал в СМИ «Информационные войска» на должности – продюсер. За время

работы был реализован ряд проектов:

70лет великой победы (телепроект 70 выпусков) - https://www.youtube.com/channel/UC6euyHMgJGTcUu_UrxkB-fw/videos

ТанковыеАсы (1-8 серия) - https://www.youtube.com/channel/UCs-568T6PXIgz0NCKE3yjIA/videos

Наследникипобедителей 2016 (проект к 9 мая) - https://vk.com/pobedavideoproject

Фильм«90 лет Хомутовской Степи» - был презентован 24 августа 2016 г. в Донецком

Ботаническом Саду, на международной научной конференции https://vk.com/video?z=video349303527_456240314%2Fpl_cat_updates

2015-2016г. – вел ежедневную передачу «Моя Идея» на канале DonLive

с1 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. – запустили проект ко Дню Великой Победы

«Наследники Победителей», видео проект представлял собой ответвление

Бессмертного Полка. За столь короткий срок было снято 70 выпусков которые

транслировались на 1 Республиканском, Оплот ТВ и Юнион. Данный проект

продолжается и в 2016 г.

сентярь-февраль2016 г. – преподователь ГПОУ ДПТ (схемотехника, проек. устр)

с20 февраля 2017 г. – 29 октября 2018 г. – информационная поддержка 4

разведывательно штурмового батальона, получившего в народе название «Батальон

Захара Прилепина».

с11 октября 2018 г. – по настоящий момент – помощник депутата Народного совета

Донецкой Народной Республики Фёдора Дмитриевича Березина

26июля 2019 г. – состоялась премьера док. Фильма 14-е сутки на броне, о поездке

сборной ДНР на страйкбольные соревнования в пос. Алабино (Россия), в котором

выполнял роль оператора и продюсера https://www.youtube.com/watch?v=_fEgV8J481A&feature=emb_title

27сентября 2019 г. – во время передачи реликвии в музее Великой отечественной

войны, был показан короткометражный документально-игровой фильм «Ржев-Донецк»,

в котором выполнял роль режиссера https://youtu.be/Q5tjOeeB29M

Профессиональныенавыки:

Телеведущий,аналитик, видео оператор, видео инженер, дизайнер, продюсер, режиссер,

сценарист

Продвинутыйпользователь ПК – настройка и отладка ПО, установка и наладка Операционных

Систем, работа в Системах Баз Данных – Microsoft Access, работа с пакетомMicrosoftOffice(Word,PowerPoint,Excel,InDisign)

Опытмонтажа видео материала более 8 лет – Adobe Premiere (репортажный монтаж, художественныймонтаж, музыкальный монтаж), AdobeAffter Effects (создание титров,заставок, вписывание человека в 3dстудию), Cinema4D(моделирование и анимация логотипов, моделирование студий, создание заставок), Davinci Resolve (колоризация,раскрашивание, репортажный монтаж, художественный монтаж, музыкальный монтаж), Adobe Photoshop, Adobe Light Room (для корректировки, изменения,улучшения изображений), CaptureOnePro(пакетная обработка больших объемов фотографий)

Организациярабочего процесса и аналитических схем на основе программы для Интеллект

Моделирования, пакет MindMapи MindX

Опытруководства коллективом

Легкообучаемый в сфере информационных технологий (программирование, моделирование,

вычисления)

Личныекачества: Без вредных привычек, ответственный, коммуникабельный,аналитический склад ума, имею организаторские способности, слепой набор на

клавиатуре, веду здоровый образ жизни