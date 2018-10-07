stayacid

Иван stayacid

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка сайтов под ключ и адаптивная верстка
  • Верстаю сайты по готовым макетам
  • Создаю сайты под ключ на CMS Wordpress и Joomla
  • Верстаю письма для email-рассылки
Делаю адаптивную верстку для аккуратного отображения сайта на любых устройствах. Пишу чистый и понятный код. 

Проектирую дизайн сайтов, делаю базовую SEO-оптимизацию для продвижения сайта в позициях Google и Yandex. Проверяю на адекватное отображение во всех современных браузерах. Оптимизирую скорость загрузки сайтов. Умею редактировать тексты, создавая четкий и простой слог. Люблю выполнять работу аккуратно и в оговоренные сроки.