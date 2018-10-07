Разработка сайтов под ключ и адаптивная верстка

Верстаю сайты по готовым макетам

Создаю сайты под ключ на CMS Wordpress и Joomla

Верстаю письма для email-рассылки

Делаю адаптивную верстку для аккуратного отображения сайта на любых устройствах. Пишу чистый и понятный код.

Проектирую дизайн сайтов, делаю базовую SEO-оптимизацию для продвижения сайта в позициях Google и Yandex. Проверяю на адекватное отображение во всех современных браузерах. Оптимизирую скорость загрузки сайтов. Умею редактировать тексты, создавая четкий и простой слог. Люблю выполнять работу аккуратно и в оговоренные сроки.