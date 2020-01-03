stcolori

Евгений Логинов stcolori

 
35 летРоссия/Красноярск
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн логотипов и фирменного стиля

Разработаю дизайн: 

- логотипа

- фирменного стиля

Достоинства:

- выполнение всегда в срок

- доведение проекта до финального утверждения

- большой опыт в разработке 

- умеренные цены

Контактные данные: 

vk.com/stcolori2

instagram.com/stcolori

[email protected]

+79504396898 WhatsApp/Viber

Оплата:

Поэтапная оплата в зависимости от объёма проекта

50/50, 30/30/40, 20/20/20/20/20

Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга