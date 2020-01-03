Дизайн логотипов и фирменного стиля
Разработаю дизайн:
- логотипа
- фирменного стиля
Достоинства:
- выполнение всегда в срок
- доведение проекта до финального утверждения
- большой опыт в разработке
- умеренные цены
Контактные данные:
+79504396898 WhatsApp/Viber
Оплата:
Поэтапная оплата в зависимости от объёма проекта
50/50, 30/30/40, 20/20/20/20/20
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип сливки148 просмотров
- Логотип для мебельной фабрики129 просмотров
- Логотип для автосервиса117 просмотров
- Логотип для страхового агента132 просмотра
- Логотип для сообщества103 просмотра
- Логотип для салона красоты103 просмотра
- Логотип для об-ния по отслеживанию беспилотн. апп.108 просмотров
- Логотип для Надежды Кадниковой116 просмотров
Логотипы и Знаки
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от $50
от 5 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 7 дней
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