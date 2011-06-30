Прикладной программист
Занимаюсь прикладным и системным программированием. Работаю со своей командой, преимущественно состоящей из прикладных и веб-программистов.
Услуги:
Прикладная разработка
- Разработка клиентских и серверных приложений
- Поддержка прикладных приложений
- Доработка прикладных приложений
- Тестирование
Веб-разработка
- Настройка программного обеспечения
- Разработка скриптов и модулей для сайта
- Разработка сайта под ключ
- Тестирование сайтов
- Сопровождение сайтов
Опыт работы:
Примеры работ предоставляются по запросу.
Опыт разработки прикладных приложений и программной части веб-сайтов около 3 лет.
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