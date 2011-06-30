Прикладной программист

Занимаюсь прикладным и системным программированием. Работаю со своей командой, преимущественно состоящей из прикладных и веб-программистов.

Услуги:

Прикладная разработка

- Разработка клиентских и серверных приложений

- Поддержка прикладных приложений

- Доработка прикладных приложений

- Тестирование

Веб-разработка

- Настройка программного обеспечения

- Разработка скриптов и модулей для сайта

- Разработка сайта под ключ

- Тестирование сайтов

- Сопровождение сайтов

Опыт работы:

Примеры работ предоставляются по запросу.

Опыт разработки прикладных приложений и программной части веб-сайтов около 3 лет.