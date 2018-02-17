Качество - залог успеха!

Я являюсь профессиональным бухгалтером – членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России)

Имею высшее образование: экономическое по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит , а также кадровое делопроизводство по специальности менеджер по персоналу. Состою в ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Имею сертификат 6-го уровня профессионального стандарта "Бухгалтер" по трудовой функции В/01.6 (Главный бухгалтер), выданный ИПБ России.

ТАК ЖЕ, ЗАНИМАЮСЬ НАПИСАНИЕМ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

Стаж работы в области бухгалтерского и налогового учета более 7 лет. Имеется положительный опыт прохождения аудиторских и налоговых проверок, а так же восстановление бухгалтерского и налогового учета. Имею опыт открытия, закрытия ООО и ИП, а так же внесение соответствующих изменений в учредительные документы, совершение сделок купли – продажи акций АО через Регистратор.