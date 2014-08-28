steepseller

Олег steepseller

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
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  • Натянуть шаблон на cms boxcode

    Здравствуйте. Есть своя доска объявлений на cms boxcode версии 8.4. Требуется "натянуть" уже готовый адаптивный шаблон на данную cms с некоторыми поправками. Пишите свои сроки и стоимость работы. Обязательные требования: знание cms boxcode, html.

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется создание простенького сайта

    Добрый день ! Нужен для начала простенький проект сайта, где будет следующее. Примерно видим строение так: Набираете домен… 1 ) Открываем сайт, дизайном немного похожим на в контакте, но по содержанию содержащее такое: Главная страница – Описание и разделы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание модуля для opencart

    Доброго времени суток. Требуется создать специальный модуль для opencart, который позволит пользователям добавлять свои электронные товары/работы на сайт. Весь процесс происходит так: пользователь зайдя на сайт сначала регистрируется, затем выкладывает свою работу (имеется ввиду архив ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад