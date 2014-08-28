steepseller

Здравствуйте. Есть своя доска объявлений на cms boxcode версии 8.4. Требуется "натянуть" уже готовый адаптивный шаблон на данную cms с некоторыми поправками. Пишите свои сроки и стоимость работы. Обязательные требования: знание cms boxcode, html.
Я против войны в Украине!
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Добрый день ! Нужен для начала простенький проект сайта, где будет следующее. Примерно видим строение так: Набираете домен… 1 ) Открываем сайт, дизайном немного похожим на в контакте, но по содержанию содержащее такое: Главная страница – Описание и разделы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать специальный модуль для opencart, который позволит пользователям добавлять свои электронные товары/работы на сайт. Весь процесс происходит так: пользователь зайдя на сайт сначала регистрируется, затем выкладывает свою работу (имеется ввиду архив ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по продвижению сайта zeymur.ru Задача вывести на первую страницу поисковиков сайт zeymur.ru/ только по Амурской области, город Благовещенск + подбор ключевых слов.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад