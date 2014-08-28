steepseller

Добрый день ! Нужен для начала простенький проект сайта, где будет следующее. Примерно видим строение так: Набираете домен… 1 ) Открываем сайт, дизайном немного похожим на в контакте, но по содержанию содержащее такое: Главная страница – Описание и разделы ...