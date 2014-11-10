-----Приношу извинения за временное отсутствие портфолио------
- Копирайтинг\рерайтинг
Опыт работы в данной сфере - 1,5 года. Основные темы:
- новости
- спорт
- боевые искусства
- недвижимость
- мода и знаменитости
- реклама
- интерьер
- праздники
- психология (семья\отношения)
- строительство
- красота и здоровье
- кинематограф и литература
- политика
- туризм
- SEO
- SMM
- развлечения
- образование
- иностранные языки
- животный и растительный мир
- бытовая техника
- гаджеты
- компьютерные игры
- Интернет
- бизнес и финансы
- автомобили
- фотография
- кулинария
- паранормальные явления и эзотерика
- астрология
- религия
Копирайтинг: 40 рублей\1000 знаков
Рерайтинг: 30 рублей\1000 знаков.
- Перевод текстов
Опыт работы в указанной области (английский>русский, русский>английский) - 3 года. Ключевые направления, в которых я работаю - реклама, образование, спорт, досуг и развлечения, техническая документация, экономика, художественная литература. Цена зависит от тематики (от 90 до 130 рублей за 1000 символов без пробелов).
- Репетиторство (английский язык)
Предлагаю услуги репетитора с помощью программы Skype (450 рублей\занятие, первое - бесплатно). Индивидуальный подход, составление персонального плана работы, гибкий график. Даю ссылки на учебную литературу БЕСПЛАТНО. Использую метод обучения по англоязычным фильмам и неадаптированным книгам. Штудирую большое количество справочной информации, художественной литературы, научных работ и статей, работаю с проверенной отечественной и зарубежной литературой (Oxford, Macmillan, Cambridge и т.д.).
- Расшифровка записей
Выполняю расшифровку англоязычного и русскоязычного видео и аудиоматериала. Русский - 15 рублей\минута, английский - 20 рублей\минута. Имеется положительный результат в работе с аудио и видеофайлами откровенно плохого качества.
- Блоггинг\наполнение групп в социальных сетях
Займусь поиском и наполнением оригинальным контентом Вашего блога\сообщества в социальной сети. Список основных тем - см. пункт - Копирайтинг\рерайтинг
- Сочинение стихов, эссе и малой прозы
Подготовлю стихотворения и прозу для поздравления с праздниками, школьное сочинение, эссе.
Стоимость работы в формате поэзии - 100 рублей, в формате прозы - от 70 до 110 рублей\1000 знаков.
- Прочее
Владею английским языком на уровне Upper Intermediate - Advanced. Выросла в семье носителей данного языка. Также владею базовыми шведским, финским и арабским языками.
Имеется опыт работы с такими биржами фриланса, как Copylancer, Free-lance, TextSale.
Стараюсь выполнять проекты досрочно и постоянно находиться на связи с заказчиком. Подхожу к выполнению работы ответственно и внимательно.
Тестовые задания ПОСЛЕ загрузки портфолио выполняться мной НЕ будут. Исключение - задания, тематика которых не охвачена в портфолио. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к собственному и моему времени.
Спокойно отношусь к работе без предоплаты. В случае, если заказчик окажется недобросовестным - заношу в черный список и сообщаю об опасности коллегам-фрилансерам.
Обладаю достаточно широким кругом интересов и любознательностью, что положительно сказывается на моей работе.
Проверяю уникальность текста с помощью сайтов text.ru, antiplagiat.ru, advego.ru.
Работаю с платежными системами Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI, Visa, Mastercard.
С недобросовестными заказчиками стараюсь поддерживать сдержанное общение. По опыту работы зачастую приходилось руководствоваться следующим изречением: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью".