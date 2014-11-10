-----Приношу извинения за временное отсутствие портфолио------

- Копирайтинг\рерайтинг

Опыт работы в данной сфере - 1,5 года. Основные темы:

- новости

- спорт

- боевые искусства

- недвижимость

- мода и знаменитости

- реклама

- интерьер

- праздники

- психология (семья\отношения)

- строительство

- красота и здоровье

- кинематограф и литература

- политика

- туризм

- SEO

- SMM

- развлечения

- образование

- иностранные языки

- животный и растительный мир

- бытовая техника

- гаджеты

- компьютерные игры

- Интернет

- бизнес и финансы

- автомобили

- фотография

- кулинария

- паранормальные явления и эзотерика

- астрология

- религия

Копирайтинг: 40 рублей\1000 знаков

Рерайтинг: 30 рублей\1000 знаков.

- Перевод текстов

Опыт работы в указанной области (английский>русский, русский>английский) - 3 года. Ключевые направления, в которых я работаю - реклама, образование, спорт, досуг и развлечения, техническая документация, экономика, художественная литература. Цена зависит от тематики (от 90 до 130 рублей за 1000 символов без пробелов).

- Репетиторство (английский язык)

Предлагаю услуги репетитора с помощью программы Skype (450 рублей\занятие, первое - бесплатно). Индивидуальный подход, составление персонального плана работы, гибкий график. Даю ссылки на учебную литературу БЕСПЛАТНО. Использую метод обучения по англоязычным фильмам и неадаптированным книгам. Штудирую большое количество справочной информации, художественной литературы, научных работ и статей, работаю с проверенной отечественной и зарубежной литературой (Oxford, Macmillan, Cambridge и т.д.).

- Расшифровка записей

Выполняю расшифровку англоязычного и русскоязычного видео и аудиоматериала. Русский - 15 рублей\минута, английский - 20 рублей\минута. Имеется положительный результат в работе с аудио и видеофайлами откровенно плохого качества.

- Блоггинг\наполнение групп в социальных сетях

Займусь поиском и наполнением оригинальным контентом Вашего блога\сообщества в социальной сети. Список основных тем - см. пункт - Копирайтинг\рерайтинг

- Сочинение стихов, эссе и малой прозы

Подготовлю стихотворения и прозу для поздравления с праздниками, школьное сочинение, эссе.

Стоимость работы в формате поэзии - 100 рублей, в формате прозы - от 70 до 110 рублей\1000 знаков.

- Прочее

Владею английским языком на уровне Upper Intermediate - Advanced. Выросла в семье носителей данного языка. Также владею базовыми шведским, финским и арабским языками.

Имеется опыт работы с такими биржами фриланса, как Copylancer, Free-lance, TextSale.

Стараюсь выполнять проекты досрочно и постоянно находиться на связи с заказчиком. Подхожу к выполнению работы ответственно и внимательно.

Тестовые задания ПОСЛЕ загрузки портфолио выполняться мной НЕ будут. Исключение - задания, тематика которых не охвачена в портфолио. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к собственному и моему времени.

Спокойно отношусь к работе без предоплаты. В случае, если заказчик окажется недобросовестным - заношу в черный список и сообщаю об опасности коллегам-фрилансерам.

Обладаю достаточно широким кругом интересов и любознательностью, что положительно сказывается на моей работе.

Проверяю уникальность текста с помощью сайтов text.ru, antiplagiat.ru, advego.ru.

Работаю с платежными системами Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI, Visa, Mastercard.

С недобросовестными заказчиками стараюсь поддерживать сдержанное общение. По опыту работы зачастую приходилось руководствоваться следующим изречением: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью".