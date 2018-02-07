Нужно создать и разработать сайт в деловом стиле, чтобы был плюсом адаптирован к мобильным устройствам: Часть текста предоставлю сам, остальную часть искать вам. Картинки ваши. Примеры сайтов которые мне нравятся: https://russia.moorestephens.com/ ...