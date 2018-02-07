stell62

Евгений stell62

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка и создание логотипа фирмы

    Фирма занимается оценочными услугами (оценка стоимости имущества(недвижемость, бизнес, машины и оборудование), нужно разработать для нёё логотип. Название фирмы " Рязанский экспертно-оценочный центр"

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Созднание и разработка сайта

    Нужно создать и разработать сайт в деловом стиле, чтобы был плюсом адаптирован к мобильным устройствам: Часть текста предоставлю сам, остальную часть искать вам. Картинки ваши. Примеры сайтов которые мне нравятся: https://russia.moorestephens.com/ ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Озвучивание для замены телефонного гудка

    Здравствуй, интересует создание голосового телефонного гудка-приветствие для Оценочной фирмы. Текста не много, это " Здравствуйте, вы позвонили в рязанский экспертно-оценочный центр. Мы рады вашему звонку..."

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

vvalentrye
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Озвучивание для замены телефонного гудка
Спасибо, Евгений, приятно было поработать!
Спасибо Владислав! Откликнулся оперативно, выполнял задание создание голосового гудка с мелодией в течении 30 минут. Мне очень понравилось выполненное задание. Буду рекомендовать!
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