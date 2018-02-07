Фирма занимается оценочными услугами (оценка стоимости имущества(недвижемость, бизнес, машины и оборудование), нужно разработать для нёё логотип. Название фирмы " Рязанский экспертно-оценочный центр"
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать и разработать сайт в деловом стиле, чтобы был плюсом адаптирован к мобильным устройствам: Часть текста предоставлю сам, остальную часть искать вам. Картинки ваши. Примеры сайтов которые мне нравятся: https://russia.moorestephens.com/ ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно скопировать калькулятор с сайта + отредактировать под себя, чтобы я мог использовать его на своём сайте. Вот ссылка на калькулятор http://rocenka.com/Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, интересует создание голосового телефонного гудка-приветствие для Оценочной фирмы. Текста не много, это " Здравствуйте, вы позвонили в рязанский экспертно-оценочный центр. Мы рады вашему звонку..."Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$4
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, Евгений, приятно было поработать!
Ответный отзыв
Спасибо Владислав! Откликнулся оперативно, выполнял задание создание голосового гудка с мелодией в течении 30 минут. Мне очень понравилось выполненное задание. Буду рекомендовать!