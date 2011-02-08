БП “Stellings”

Бюро переводов “Stellings” осуществляет переводы любой тематики и объемов практически с/на любые языки мира для физических и юридических лиц (пакеты учредительных документов и т.д.), плюс самый широкий спектр сопутствующих услуг, начиная с нотариального заверения документов и заканчивая легализацией или проставлением Апостиля на документы и консульствах соответствующих посольств для официального хождения документов за рубежом. Возможность срочного исполнения услуг. Рассмотрение сложных вопросов и нестандартных ситуаций. Гибкие тарифы, индивидуальный подход. Есть филиалы по Украине.

Звоните нам по телефонам: +38 044 25 24 54, +38 066 7087187 e-mail: [email protected]