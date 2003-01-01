Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине мебели. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Что надо будет делать: Работа с клиентами: [list][*]подтверждение заказов [*]консультирование о наличии товара [*]консультирование о сроках ...
- $400Управление продажами49 заявокЗакрыт4 года назад
Реализовать электронную подпись для XML-документов с использованием алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 по стандарту XMLDSig для работы с Альфа-Банком (Host-To-Host). Требуемый результат - подписанная Xml должна приниматься на тестовом стенде Альфа-Банка. Тестовый открытый ключ туда уже установлен, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется провести комплексный SEO-аудит сайта http://mebmeb.ru. Задачи: 1. Выявление ошибок/недостатков 2. Разработка рекомендаций по развитию SEO на ближайшие 1-3 месяца В случае получения хорошего с нашей точки зрения результата возможно сотрудничество на постоянной основе. Отвечать только здесь, кто будет ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине мебели. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Что надо будет делать: Работа с клиентами: [list][*]подтверждение заказов[*]консультирование о наличии товара[*]консультирование о сроках ...Управление продажами10 заявокЗакрыт6 лет назад