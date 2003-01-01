stellito

Павел Пивоваров stellito

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Удаленный оператор на телефоне в интернет-магазин

    $400

    Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине мебели. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Что надо будет делать: Работа с клиентами: [list][*]подтверждение заказов [*]консультирование о наличии товара [*]консультирование о сроках ...

    Управление продажами49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать электронную подпись XMLDSig по ГОСТ Р 34.10-2001

    Реализовать электронную подпись для XML-документов с использованием алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 по стандарту XMLDSig для работы с Альфа-Банком (Host-To-Host). Требуемый результат - подписанная Xml должна приниматься на тестовом стенде Альфа-Банка. Тестовый открытый ключ туда уже установлен, ...

    LinuxFreeBSD
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO-аудит сайта

    $100

    Требуется провести комплексный SEO-аудит сайта http://mebmeb.ru. Задачи: 1. Выявление ошибок/недостатков 2. Разработка рекомендаций по развитию SEO на ближайшие 1-3 месяца В случае получения хорошего с нашей точки зрения результата возможно сотрудничество на постоянной основе. Отвечать только здесь, кто будет ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Удаленный оператор на телефоне в интернет-магазин

    Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине мебели. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Что надо будет делать: Работа с клиентами: [list][*]подтверждение заказов[*]консультирование о наличии товара[*]консультирование о сроках ...

    Управление продажами10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад