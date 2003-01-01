Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине мебели. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Что надо будет делать: Работа с клиентами: [list][*]подтверждение заказов [*]консультирование о наличии товара [*]консультирование о сроках ...