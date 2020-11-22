Елена

Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. Помогу грамотно настроить рекламу так, чтобы она действительно продуктивно работала, приводила клиентов в бизнес.Помогу отсечь нецелевые клики и сэкономить рекламный бюджет.Готова внедрить для Вас самые современные технологии рекламы. Предлагаю: создание рекламных кампаний, ведение, корректировка, оптимизация, масштабирование, аудит сайта, анализ конкурентов, оффера.Ответсвенна и исполнительна