stenlitims

Игорь Ткачук stenlitims

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Опит в веб-разработка 6 лет в modx 4 года. Тонкая настройка админки под пользователя, создание приложений (пакетов) под modx. Создание снипетов, плагинов.  

Отличные знания: CSS3, HTML5, javascript, jquery, php, ооп, mysql, extjs

Средние: photoshop, mysql.

Работаю с пакетными менеджерами, терминалом, git.

Изучал но мало практики node.js, Angular

Имеется большой опыт в верстке макетов, также работал со многими cms (modx, wordpress, bitrix, joomla, yii и тд.).

Роботы

http://e-shield.ru/, http://test2.ist.biz.ua/, http://indoormarket.pro/, http://test2.ua-textile.com/, http://test3.ua-textile.com/

Skype: stenlitims

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlaMODXjQueryAngularБитриксYiiPhotoshopNode.jsВерстка макетаGitExt JS