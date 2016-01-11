Опит в веб-разработка 6 лет в modx 4 года. Тонкая настройка админки под пользователя, создание приложений (пакетов) под modx. Создание снипетов, плагинов.
Отличные знания: CSS3, HTML5, javascript, jquery, php, ооп, mysql, extjs
Средние: photoshop, mysql.
Работаю с пакетными менеджерами, терминалом, git.
Изучал но мало практики node.js, Angular
Имеется большой опыт в верстке макетов, также работал со многими cms (modx, wordpress, bitrix, joomla, yii и тд.).
Роботы
http://e-shield.ru/, http://test2.ist.biz.ua/, http://indoormarket.pro/, http://test2.ua-textile.com/, http://test3.ua-textile.com/
Skype: stenlitims