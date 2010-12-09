Краснодарский край ст. Новотитатаровская ул. Продольная,92 Телефон +79183229396

Электронная почта [email protected] ICQ: 363192280

Степаненко Ольга Николаевна

Сведения о себе  Год и место рождения: 23.05.1983 Казахстан

 Семейное положение: замужем

 Дети: нет

Опыт работы [ март 2005 – настоящее время] ОАО «Сканплюс» www.scaplus.ru

Внештатный переводчик

 Перевод художественных текстов и технической документации (право, компьютерная терминология, автомобили, запасные части), а также перевод фильмов (субтитры)

Образование [ 2002 – 2007] Южный институт менеджмента Краснодар

Лингвист

 Факультет: Высшая школа международного бизнеса

 Специализация: «Теоретическая и прикладная лингвистика»

Знание языков Английский язык (письменный перевод)

Другие навыки Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Oracle, Access, Power Point, Outlook Express, Acrobat Reader, Fine Reader, Internet)

Знание оргтехники (принтер, факс, ксерокс, сканер)

Интересы и увлечения Перевод художественной литературы и технических текстов (право, автомобили, запчасти, компьютеры)

Прочее Ответственная, коммуникабельная, исполнительная, легко обучаемая