Начинающий фрилансер, занимаюсь разработкой игр и ботов для Telegram. Хочу набраться опыта, получить первые заказы.

Начал свой путь разработки в 2015-м году. Изучал HTML, CSS, PHP и Javascript. Сделал пару сайтов на заказ, получил небольшие деньги. Дальше продолжил изучение различных языков, таких как Python и C# (в последнем я разбираюсь на уровне middle-разработчика, знаю ООП и опыт разработки в Unity3D). Сейчас активно занимаюсь разработкой ботов для Telegram, нужен опыт, сделаю задание бесплатно.