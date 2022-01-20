stepan-guru

Разработка и поддержка сайтов

Мой опыт работы в программировании и разработке сайтов 15 лет.

Использую только передовые и проверенные технологии, что позволяет создавать современные, красивые и конкурентоспособные сайты и

интернет-магазины.

В своих работах использую: HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, Ajax, Bootstrap, PHP7, Mysql.

Отлично знаю: Wordpress, Modx, OpenCart.

Мои возможности:

+ разработка сайта компании

+ разработка интернет-магазина

+ разработка одностраничного сайта

+ разработка красивого дизайна

+ верстка по готовому макету

+ интеграция верстки в систему управления сайтом

+ написание модулей, плагинов, калькуляторов, личных кабинетов

+ подключение платежной системы

+ доработка сайтов

+ исправление сбоев