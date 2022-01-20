stepan-guru

Разработка и поддержка сайтов
Мой опыт работы в программировании и разработке сайтов 15 лет.
Использую только передовые и проверенные технологии, что позволяет создавать современные, красивые и конкурентоспособные сайты и
интернет-магазины.
В своих работах использую: HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, Ajax, Bootstrap, PHP7, Mysql.
Отлично знаю: Wordpress, Modx, OpenCart.
Мои возможности:
+ разработка сайта компании
+ разработка интернет-магазина
+ разработка одностраничного сайта
+ разработка красивого дизайна
+ верстка по готовому макету
+ интеграция верстки в систему управления сайтом
+ написание модулей, плагинов, калькуляторов, личных кабинетов
+ подключение платежной системы
+ доработка сайтов
+ исправление сбоев