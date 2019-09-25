stepanhoian

SEO-специалист

Рад знакомству!

Мой опыт работы SEO-специалистом более 5 лет. Последняя работа в студии - один из лидеров на рынке Украины в сфере интернет-маркетинга WebPromo на позиции Middle. С 07.2019 работаю как фрилансер.

Используемые инструменты:

Google Webmaster, Yandex Webmaster, Google Analitics, Yandex Metrika, Ahrefs, Screaming Frog, Serpstat, Key Kollector, Data Studio, Allposition, Miralinks, PRnews и другие.

Основные аспекты работы:

Внутренняя оптимизация - ранее работал программистом, поэтому хорошо разбираюсь в технической стороне сайта для проработки качественной технической части.

Контент - работаю с биржей advego, но наличие у заказчика своего копирайтера, который хорошо разбирается в тематике, серьезный шаг для получения результата.

Внешняя оптимизация - простановка вечных ссылок с помощью аутрич и доступных на рынке ссылочных бирж.

Бесплатно проведу краткий аудит сайта и составлю коммерческое предложение с оценкой и планом работ.

Мои контакты:

E-Mail: [email protected]

Телефон/Telegram/Viber: (097) 322-60-71

Facebook: https://www.facebook.com/stepan.hoian