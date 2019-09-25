stepanhoian

SEO-специалист
Рад знакомству!
Мой опыт работы SEO-специалистом более 5 лет. Последняя работа в студии - один из лидеров на рынке Украины в сфере интернет-маркетинга WebPromo на позиции Middle. С 07.2019 работаю как фрилансер.
Используемые инструменты:
Google Webmaster, Yandex Webmaster, Google Analitics, Yandex Metrika, Ahrefs, Screaming Frog, Serpstat, Key Kollector, Data Studio, Allposition, Miralinks, PRnews и другие.
Основные аспекты работы:
- Внутренняя оптимизация - ранее работал программистом, поэтому хорошо разбираюсь в технической стороне сайта для проработки качественной технической части.
- Контент - работаю с биржей advego, но наличие у заказчика своего копирайтера, который хорошо разбирается в тематике, серьезный шаг для получения результата.
- Внешняя оптимизация - простановка вечных ссылок с помощью аутрич и доступных на рынке ссылочных бирж.
Мои контакты:
E-Mail: [email protected]
Телефон/Telegram/Viber: (097) 322-60-71
Facebook: https://www.facebook.com/stepan.hoian