stephan_milano

Всем привет, сейчас расскажу почему стоит выбрать именно меня.
Почему стоит выбрать именно меня?
Работаем в команде, заказы будет выполнены в кратчайшие сроки.
Опыт работы 3 года на зарубежных платформах.
- заполнение интернет-магазинов товаром, в том числе ozon, яндекс маркет, wildberries и др.
- написание текстов на постоянной основе.
- отзывы на площадки 2gis, otzovik и любые другие.
- конвертация текстов из pdf в word, перепечатка текста и пр.
- любые другие задания.
Всем хорошего настроения.
Действие аккаунта приостановлено!