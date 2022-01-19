stephan_milano

Всем привет, сейчас расскажу почему стоит выбрать именно меня.

Почему стоит выбрать именно меня?

Работаем в команде, заказы будет выполнены в кратчайшие сроки.

Опыт работы 3 года на зарубежных платформах.

- заполнение интернет-магазинов товаром, в том числе ozon, яндекс маркет, wildberries и др.

- написание текстов на постоянной основе.

- отзывы на площадки 2gis, otzovik и любые другие.

- конвертация текстов из pdf в word, перепечатка текста и пр.

- любые другие задания.

Всем хорошего настроения.